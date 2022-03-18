"Укрзалізниця" обмежить функціонування сайту і чатботу в ніч на 18 березня для виконання технічних робіт

"Укрзалізниця" обмежить функціонування сайту і чатботу у ніч на 18 березня через виконання технічних робіт.

Як інфоомує Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні у телеграм-каналі "Укрзалізниці".

"Функціонування офіційного сайту "Укрзалізниці" uz.gov.ua, сайту з продажу квитків Booking.uz.gov.ua, а також чатботу "Укрзалізниці" буде тимчасово обмежено в ніч проти 18 березня через проведення технічних робіт", - відзнаається в інформації.

З будь-яких питань громадян просять звертатися на гарячу лінію "Укрзалізниці" за телефоном 0 800 503 111 та наголошують, що евакуаційні рейси зі сходу на захід не потребують купівлі квитків.

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