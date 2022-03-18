Лукашенко заявив, що буде повертати борги іноземним компаніям білоруськими рублями
Як інформує Цензор.НЕТ, про це говориться на сайті білоруського Мінфіну.
У міністерстві зазначають – всі ці ініціативи містяться в указі, який вже підписав самопроголошений президент Александр Лукашенко. Проте сам указ ще не оприлюднено.
"Указом передбачено комплекс заходів, що включають надання підтримки реальному сектору економіки, збереження збалансованості бюджету та реалізацію заходів у відповідь на недружні дії закордонних партнерів", - уточнюють у відомстві.
До "недружніх" планується віднести ті країни, які вирішать "заморозити" інвестиційні проекти або призупиняє їхнє фінансування. Також до "недружніх" зараховуватимуть країни, які позбавлятимуть Білорусь "технічної можливості проведення розрахунків із державного боргу в іноземній валюті".
Для таких країн уряд, банки та навіть юрособи (за згодою уряду) матимуть право "забезпечувати виконання зобов’язань перед такими країнами в національній валюті". Тобто – виплачувати борги у білоруських рублях.
Ще одна ініціатива – уряд отримає право вводити збір за дострокове розірвання договорів (кредитних, орендних тощо), ініційоване іноземними організаціями або громадянами з держав, які ухвалили рішення щодо введення спеціальних заходів (санкцій) щодо білоруських юридичних та фізичних осіб.
Також Білорусь планує призупиняти міжнародні угоди про уникнення подвійного оподаткування із усіма "недружніми" країнами.