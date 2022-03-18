Зеленський - російським матерям: Любіть своїх дітей більше, ніж боїтеся своєї влади

Президент Володимир Зеленський закликав російських громадян дізнаватись, що з їхніми дітьми, яких відправили на війну з Україною.

Про це глава держави заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"В полон взяті ще нові російські строковики. Серед них є і ті, хто відмовляється повертатись в Росію, а є й багато тих, про кого в Росії навіть не згадують. Не намагаються навіть забирати. До кого додому вже прийшли "похоронки". Хоча вони у нас у полоні і живі", - зазначив президент.

Також Зеленський звернувся до росіян.

"Говоріть, будь ласка, про це. Розповідайте це в Росії. Кожна мама, яка знає, що її сина відправили на війну проти України, має перевірити, де її син. Особливо ті, хто не може зв'язатися зі своїми дітьми. Кому сказали, що їхні діти загинули і не повернули тіла. В інтернеті є номера, за якими ви можете звернутися і дізнатися, що ж насправді з вашими дітьми. У нас не було наміру взяти тисячі полонених. Нам не потрібні 13 чи скільки завгодно тисяч вбитих російських солдат. Ми не хотіли цієї війни. Ми хочемо тільки миру. Ми хочемо, щоб ви любили своїх дітей більше, ніж боїтеся своєї влади", - сказав президент.

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