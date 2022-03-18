Новини • Агресія Росії проти України, Війна

Росії вдалося підібрати 1000 сирійців для участі в агресії проти України, - Генштаб

12 06856
Росії вдалося підібрати 1000 сирійців для участі в агресії проти України, - Генштаб
Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію про те, скільки Росії вдалося найняти сирійських найманців.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляється в офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

"Командування збройних сил Російської Федерації продовжує вживати заходів щодо поповнення втрат особового складу за рахунок іноземців. За наявною інформацією, російськими окупантами вже підібрано близько 1000 добровольців із представників, так званої армії Башара Асада та Хезболи.

Головною вимогою до іноземних бойовиків є досвід ведення бойових дій в місті. Водночас, за наявною інформацією, вищезгадані бойовики мають на меті не участь у бойових діях на території України, а використання "відрядження" як можливості потрапити до країн Європи", - відзначається у повідомленні. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сирійські найманці розглядають участь у війні на боці Росії як шанс нелегальної міграції в країни Євросоюзу, - ГУР Міноборони

Топ коментарі

  • Benjie Lucic 01c9ec1b
    Женевская конвенция не действует. Можно официально резать бошки
  • Виктор Дийнега
    сирия для этих чертей покажется детским садиком. Украинцы в ярости не разбираются в национальностях, косят эти сорняки в одни снопы.
  • Dust
    у цих чорнобривців навіть "паляниця" не треба питати - одразу межи очей
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини