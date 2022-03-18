США не бачать ознак того, що Путін готовий зупинитися, - Блінкен

На нинішньому етапі Росія та її лідер Володимир Путін не демонструють жодних ознак щодо участі у відповідальних переговорах та припинення кривавої агресії РФ проти України.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Станом на сьогодні, я повинен сказати, з одного боку ми вітаємо Україну за те, що вона залишається за столом (переговорів. - Ред.) попри бомбардування кожної хвилини. Але водночас, я не побачив жодних значимих зусиль з боку Росії, щоби дипломатичним шляхом припинити цю війну, яку вона веде", - наголосив він.

За його словами, Сполучені Штати всіляко підтримуватимуть старання України досягти деескалації дипломатичним шляхом, а також добитися припинення вогню й виведення російських військ. У цьому зв’язку Блінкен привітав зусилля й інших країн, зокрема Франції, Німеччини, Ізраїлю, Туреччини.

Держсекретар США при цьому підкреслив, що справжня дипломатія вимагає відповідального ставлення обох сторін до переговорів і безпосередньо деескалації.

"Я не бачу зараз ознак того, що Путін готовий зупинитися. Навпаки, якщо ви послухаєте його останні заяви вчора, вони наводять на думку, що він рухається у зворотному напрямку",- наголосив Блінкен.

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