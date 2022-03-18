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Повітряні сили знищили 7 літаків та 1 гелікоптер ворога, - командування

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Повітряні сили знищили 7 літаків та 1 гелікоптер ворога, - командування
Командування Повітряних сил ЗСУ оприлюднило інформацію про те, скільки знищено повітряних цідей протягом 17 березня.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляється в офіційному фейсбуці Командування Повітряних сил.

В повідомленні відзначається: "Сьогодні Повітряні Сили вчергове завдають втрат рашистським нелюдам, як у повітрі, так і на землі.

Винищувачі провели в небі кілька повітряних боїв, уразили дві повітряні цілі, попередньо – це винищувач та штурмовик ворога.

По колонах броньованої техніки та автомобілях забезпечення російських окупаційних військ потужних ударів завдала бомбардувальна та штурмова авіація Повітряних Сил.

Зенітні ракетні війська Повітряних Сил звітують про ураження ще п’ятьох літаків окупантів, типи встановлюються. Також протиповітряною обороною знищено три безпілотники, три крилаті ракети та один вертоліт рашистів.

Тож 17 березня силами протиповітряної оборони держави знищено щонайменше 14 повітряних цілей російських окупантів: 7 літаків;  1 вертоліт;  3 БпЛА;  3 крилаті ракети. Б’ємо ворога разом!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу 15 березня знищено три літаки рашистів, один гелікоптер, три безпілотники, - Повітряні сили

Топ коментарі

  • YU ST
    Дуже добре. Смерть кацапні!
  • rom tr
    хороше полювання !!!
  • Ivan Ivanov 8edb7a14
    На кого працюєш?
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