Ворог проводить перегрупування на Південнобузькому напрямку та спробує виявити систему ППО на Чорноморському узбережжі, - Генштаб
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Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію про те, що відбувається на Південному напрямку.
Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляється в офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.
"На Південнобузському напрямку ворог активні дії не проводив. Перейшов до оборони та інженерного облаштування зайнятих рубежів. Намагався провести перегрупування та здійснити поповнення запасів.
Окупанти не полишають спроб виявити та знищити систему протиповітряної оборони вздовж Чорноморського узбережжя.
В акваторії Чорного моря, противник намагається проводити демонстраційні дії", - відзначається у повідомленні.