Новини • Агресія Росії проти України, Війна

Ворог проводить перегрупування на Південнобузькому напрямку та спробує виявити систему ППО на Чорноморському узбережжі, - Генштаб

10 28321
Ворог проводить перегрупування на Південнобузькому напрямку та спробує виявити систему ППО на Чорноморському узбережжі, - Генштаб
Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію про те, що відбувається на Південному напрямку.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляється в офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

"На Південнобузському напрямку ворог активні дії не проводив. Перейшов до оборони та інженерного облаштування зайнятих рубежів. Намагався провести перегрупування та здійснити поповнення запасів.

Окупанти не полишають спроб виявити та знищити систему протиповітряної оборони вздовж Чорноморського узбережжя.

В акваторії Чорного моря, противник намагається проводити демонстраційні дії", - відзначається у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росії вдалося підібрати 1000 сирійців для участі в агресії проти України, - Генштаб

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Dust
    людина яка приймає когось через довжелезний стіл хоче ядерної війни ?
    провести решту свого життя в бункері ?

    він - сцикун, який боїться за своє життя
  • Dust
    Марик треба рятувати негайно !
  • Maxim Sobolsky
    Хрін там свинорилі пройдуть Босфор і Дарданели! Їх срані шкаралупи можуть заблокувати ще в Середземному морі, а те що він погрожує "ядрьонабатона" означає тільки те що плішивий шулєр не має ЖОДНИХ інших "козирів", він фактично вже на межі істерики😱 Це агоніальні конвульсії конаючої ботоксної гидоти😩
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини