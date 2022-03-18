Відсьогодні ціни на пальне знизяться. Бензин та дизпаливо коштуватимуть на 5-7 грн менше, - Мінекономіки
Про це у Facebook повідомляє пресслужба Мінекономіки, передає Цензор.НЕТ.
"Відсьогодні ціни на пальне в Україні знизяться. Тепер дизпаливо буде коштувати на 5 грн дешевше (зниження з 44,90 до 39,96 за літр). Бензин – на понад 7 грн дешевше (зниження з 43,52 до 35,76 грн за літр)", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що це стало можливим, оскільки Верховна Рада ухвалила урядовий законопроєкт про скасування акцизу на пальне та зниження ставки ПДВ з 20% до 7%.
"Таким чином, ми досягаємо балансу, коли за рахунок радикального зниження податків ціна знижується. Завдяки цьому зможемо акумулювати достатньо ресурсів для проведення посівної кампанії та перевезення критично необхідних вантажів, в тому числі продуктів харчування. Доступне пальне дозволить активувати низку економічних процесів, які наблизять Україну до перемоги", - додали в міністерстві.