Відсьогодні ціни на пальне знизяться. Бензин та дизпаливо коштуватимуть на 5-7 грн менше, - Мінекономіки

Ціни на пальна в Україні знизяться вже сьогодні. Дизпаливо тепер коштуватиме на 5 грн менше, а бензин - на 7 грн.

Про це у Facebook повідомляє пресслужба Мінекономіки, передає Цензор.НЕТ.

"Відсьогодні ціни на пальне в Україні знизяться. Тепер дизпаливо буде коштувати на 5 грн дешевше (зниження з 44,90 до 39,96 за літр). Бензин – на понад 7 грн дешевше (зниження з 43,52 до 35,76 грн за літр)", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що це стало можливим, оскільки Верховна Рада ухвалила урядовий законопроєкт про скасування акцизу на пальне та зниження ставки ПДВ з 20% до 7%.

"Таким чином, ми досягаємо балансу, коли за рахунок радикального зниження податків ціна знижується. Завдяки цьому зможемо акумулювати достатньо ресурсів для проведення посівної кампанії та перевезення критично необхідних вантажів, в тому числі продуктів харчування. Доступне пальне дозволить активувати низку економічних процесів, які наблизять Україну до перемоги", - додали в міністерстві.

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