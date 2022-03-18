Росія відповість за свої звірства проти України, - США в ООН

Російська федерація на чолі з Путіним нестиме відповідальність за вбивства та інші звірства, які вчиняють її військові в Україні.

Про це заявила на засіданні Радбезу ООН постійна представниця США при цій організації Лінда Томас-Грінфілд, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформу.

"Росія відповідатиме за свої звірства, і є лише один спосіб покінчити з цим божевіллям. Президенте путін, припиніть убивства! Виведіть свої сили! Залиште Україну раз і назавжди!" - закликала глава американської місії при ООН.

Вона підкреслила, що напередодні Міжнародний суд ООН зобов’язав російську федерацію припинити вторгнення в Україну. Росія, однак, продовжує відкрито порушувати міжнародне право, суверенітет і територіальну цілісність України.

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"Жорстока тактика росії вбиває мирних жителів, медиків і деяких журналістів, які показували нам правду про цю війну. Росія атакувала так багато з того, що ми вважаємо священним, і все, за що виступає Організація Об’єднаних Націй. Дії рф мають бути безперечно засуджені", - наголосила постпред США.

Вона повторила заяву президента Байдена, що Україна ніколи не стане перемогою для путіна.

"Яких би успіхів він не досяг, скільки б він не вбив і які б міста не зруйнував, Україна ніколи не стане для нього перемогою. Сполучені Штати стоять разом з Україною та українським народом, і ми зробимо все, що в наших силах, аби припинити цю трагічну й непотрібну війну",- наголосила Лінда Томас-Грінфілд.

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