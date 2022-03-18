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Шведська профспілка портовиків оголосила блокаду російських суден

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Шведська профспілка портовиків оголосила блокаду російських суден
Бойкот поширюється на судна, що прямують до Росії і що прибувають із неї, а також на зафрахтовані кораблі.

Шведські портові працівники відмовилися обслуговувати російські судна. Про це у четвер, 17 березня, оголосила Асоціація портових робітників, пише місцеве видання Iltalehti, передає Цензор.НЕТ.

За його даними, бойкот поширюється на судна, які прямують до Росії і прибувають із неї, а також на зафрахтовані кораблі.

"Ми робимо це, щоб підтримати громадянське населення України та наших колег у портах цієї країни", - заявив віце-президент Союзу докерів Ерік Хельгессон.

Видання зазначає, що два тижні тому Профспілка портових робітників Швеції надіслала листа міністру інфраструктури країни Томасу Енероту із закликом зупинити російські кораблі, що йдуть до Росії зі шведських портів, інакше вони самі почнуть блокаду. Сьогодні погрозу було реалізовано.

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Топ коментарі

  • Eugen Konovalenko 5e17cf20
    Ось настоящі друзі!!!
  • Зобар Моисеевич
    Шведский профсоюз портовиков демонстрирует конкретную реальную солидарность в её лучшем виде.
  • время
    Оце добра новина. Смерть цапам!
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