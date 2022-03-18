Місто Запоріжжя готове прийняти 30 тис. біженців, - ОВА

Заступник голови Запорізької ОВА Олександр Старух заявив, що місто Запоріжжя може прийняти близько 30 тисяч переселенців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

"Сьогодні зустріли колони з Маріуполя та Бердянська. Приймаємо наших співгромадян, які вирвалися з пекла та попрямували до нас за допомогою. У другій половині дня сталася ганебна подія, внаслідок обстрілу колони постраждали п'ятеро людей. Загиблих немає, троє перебувають у важкому стані", – написав Старух.

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Він підкреслив: "У Запоріжжя наразі є потенціал і запаси харчів для прийому близько 30 000 людей. Дітей з інтернатів ми відправимо далі, у Львів і за кордон".

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