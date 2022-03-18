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Україна знову просить Червоний Хрест вплинути на Росію, яка не хоче забирати тіла свої військових, - Верещук

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Україна знову просить Червоний Хрест вплинути на Росію, яка не хоче забирати тіла свої військових, - Верещук
Україна вкотре попросила Міжнародний комітет Червоного Хреста закликати Росію забрати тіла вбитих солдатів з української території.

Про це заявила віцепрем’єр-міністр – міністр з питань тимчасово окупованих територій Ірина Верещук на брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні відбулася зустріч Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля з президентом Міжнародного комітету Червоного Хреста Петером Маурером. Під час цієї зустрічі ми порушили питання щодо необхідності збирання й ідентифікації тіл загиблих військових сил окупанта. Ми звернули увагу Червоного Хреста, що Росія досі не звернулася з проханням про видачу тіл і останків їхніх загиблих, кількість яких перевищила 14 тисяч", - зазначила урядовець.

За її словами, українська сторона закликала очільника МКЧХ запропонувати росії "проявити повагу до своїх загиблих солдатів" і розпочати перемовини, щоб забрати їх з України.

Раніше Україна вже зверталася до МКЧХ по допомогу у питанні вивезення тіл російських солдатів.

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Топ коментарі

  • DemianBond 2cbb79cc
    Путин построил свой Рейх: 71% россиян чувствуют гордость из-за войны против Украины и одобряют действия Путина по уничтожению украинской государственности.

    При этом используют VPN для новостей о "военной операции" - 5,5%. Из тех, кто вообще использует интернет, чтобы узнать новости о войне, 37% не знают, что такое VPN. YouTube пользуются 11% респондентов, а телеграмом - 7%.
    В то же время авторы исследования отмечают, что молодые россияне в возрастной группе от 18 до 24 лет чаще выражали безразличие к происходящему в Украине. В целом большинство россиян считают, что было бы лучше, если бы Путин оставался президентом как можно дольше.

    Так что не питайте иллюзий, что какие-то российские мамашки срочников, попавших в плен в Украине, начнут проводить антивоенные митинги.
    Запрос российского общества на агрессию против Украины очень высокий и Путин лише отражение воли российской орды, которая хочет залить кровью всю Европу. Главное, чтобы гордиться...

    @informnapalm
  • V Vv 00263b4f
    Та угомоните её, ****@ла уже своей заботой о русском перегное! Вот же ж тупая овца зарисоваться хочеться, дайте ей большой шарик - пущай пролетает!
  • Калибан
    У скотомогильник. Засипати вапном.Загорнути.Засіяти будяком.
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