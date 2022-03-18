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Блінкен згоден з оцінкою Байдена, що Путін - військовий злочинець

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Блінкен згоден з оцінкою Байдена, що Путін - військовий злочинець
Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що попри незавершений процес розслідування, він згоден з оцінкою президента Байдена, що Путін є воєнним злочинцем, а напади російських військ на цивільних в Україні є воєнним злочином.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Учора президент Байден сказав, що, на його думку, в Україні кояться воєнні злочини. Особисто я погоджуюсь. Навмисне знищення цивільних – це воєнний злочин. Після всіх руйнувань за останні два тижні мені важко дійти висновку, що росіяни чинять інакше", - сказав він.

За словами Блінкена, лише останніми днями росія розбомбила театр у Маріуполі, де переховувалися в бомбосховищі сотні мирних жителів, і біля якого великими літерами було написано "ДІТИ". Крім того, росіяни вбили одразу десятьох цивільних, які стояли в черзі за хлібом у Чернігові, зазначив він.

"Ці випадки поповнюють великий список атак на цивільні – не військові – об’єкти по всій Україні, в тому числі на житлові багатоповерхівки, громадські площі та навіть минулого тижня – на пологовий будинок у Маріуполі", - наголосив держсекретар США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США не бачать ознак того, що Путін готовий зупинитися, - Блінкен

Топ коментарі

  • OLGA 1cb0b678
    В оно всесвітнє Х У Й Л О
  • Lvbnhj
    Путін.. ***** і вісіти йому в Гаазі..

    Слава нації
    Смерть москалям
  • Антон Вольтер
    Х#йло 666...

    На старинной фреске в Италии (1361-1376) художник изобразил антихриста. Имеет большое сходство с х#йлом
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