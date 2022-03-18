Польський дезертир Чечко, який втік до Білорусі під час кризи з мігрантами, знайдений повішеним у Мінську

Слідком Білорусі повідомив про смерть польського військового дезертира Еміля Чечко, який був знайдений повішеним у помешканні, де проживав.

У польських спецслужбах зазначили, що смерть колишнього польського військового в РБ є "свідченням безжальності злочинного режиму Лукашенка", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Слідком Білорусі повідомив у четвер про виявлення Чечко "повішеним у місці проживання" і створення слідчої групи, яка повинна буде встановити причини смерті. У Білорусі не виключають участь третіх осіб у смерті польського військового дезертира.

У свою чергу речник міністра-координатора польських спецслужб Ян Жарин написав у твітері, що смерть Чечко є "свідченням безжальності злочинного режиму Лукашенка". Як зазначив речник, до трагічного кінця призвело рішення про дезертирство і зрада батьківщини.

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Як повідомлялося, прикордонна служба білорусі 16 грудня минулого року заявила, що 25-річний польський військовий Еміль Чечко перейшов кордон і "попросив політичного притулку". За твердженням білоруської сторони, військовослужбовець був "не згодний з політикою, яку здійснює Польща у контексті міграційної кризи, і практикою негуманного ставлення до біженців". Згодом білоруська пропаганда неодноразового використовувала польського дезертира у своїх інформаційних операціях.

Тоді глава міноборони РП Маріуш Блащак заявляв, що Чечко мав серйозні проблеми із законом, написав заяву про звільнення з польської армії і не мав потрапити на кордон. Трьох безпосередніх командирів дезертира було звільнено з посад.

Польща та країни Балтії звинувачують Білорусь та РФ у гібридній агресії із застосуванням штучно створеного з літа минулого року міграційного потоку на кордоні.

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