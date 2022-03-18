Кислиця на Радбезі ООН запитав постпреда РФ, чи не ввижаються йому очі вбитих українських жінок і дітей
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна.
Кислиця запитав у Василя Небензі, чи не являються перед ним образи та очі дітей, жінок і старих, убитих російськими військовими.
"Якщо так, ми можемо обговорити, як спонсорувати рішення допомогти вам впоратися з травматичним стресом, спричиненим злочином. Але тепер виявіть порядність і припиніть кричущі маніпуляції з Радою Безпеки. Це непристойно", - висловився представник України.
Постпред РФ на це нічого не відповів під час засідання Радбезу.
Утім, вже після зустрічі в спілкуванні з журналістами Небензя заявив, що не дискутував з Кислицею. При цьому знову повторив тези Кремля про нібито вбитих ЗСУ дітей в окупованому Росією українському Донецьку.
Кислиця також поспілкувалася з журналістами після зустрічі, заявивши, що покращення ситуації в Україні не відбулося.
"Ні, покращення немає. Дії Російської Федерації продовжують бути дуже нахабними і звірства відбуваються щодня, на жаль", - резюмував він.