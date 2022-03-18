Кислиця на Радбезі ООН запитав постпреда РФ, чи не ввижаються йому очі вбитих українських жінок і дітей

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця на засіданні Радбезу звернувся до російського колеги стосовно вбитих військами РФ українських жінок і дітей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна.

Кислиця запитав у Василя Небензі, чи не являються перед ним образи та очі дітей, жінок і старих, убитих російськими військовими.

"Якщо так, ми можемо обговорити, як спонсорувати рішення допомогти вам впоратися з травматичним стресом, спричиненим злочином. Але тепер виявіть порядність і припиніть кричущі маніпуляції з Радою Безпеки. Це непристойно", - висловився представник України.

Постпред РФ на це нічого не відповів під час засідання Радбезу.

Утім, вже після зустрічі в спілкуванні з журналістами Небензя заявив, що не дискутував з Кислицею. При цьому знову повторив тези Кремля про нібито вбитих ЗСУ дітей в окупованому Росією українському Донецьку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Брехнею на Радбезі ООН Росія знову вистрілила собі в ногу, - Кислиця

Кислиця також поспілкувалася з журналістами після зустрічі, заявивши, що покращення ситуації в Україні не відбулося.

"Ні, покращення немає. Дії Російської Федерації продовжують бути дуже нахабними і звірства відбуваються щодня, на жаль", - резюмував він.