Австралія запровадила нові санкції проти 11 російських банків і держструктур

Австралія запровадила санкції проти 11 російських банків і держструктур, які управляють суверенним боргом РФ, а також проти двох олігархів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомляє МЗС Австралії.

"Уряд Австралії запровадив санкції ще проти 11 російських банків і державних установ, таким чином, зараз під наші санкції підпадають більшість банківських активів країни, а також усі організації, які обслуговують суверенний борг Росії", - йдеться в повідомленні.

Оновлений санкційний список включає фонд національного добробуту та міністерство фінансів РФ. Під санкції також потрапили "Сбербанк", "Газпромбанк", ВЕБ, ВТБ, "Альфа-Банк" тощо.

Таким чином, під австралійськими санкціями опинилося 80% усіх банківських активів Росії.

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У МЗС Австралії також заявили, що продовжують посилювати санкційний тиск на олігархів, наближених до Путіна. До 41 олігарха та їхніх найближчих родичів, щодо яких країна вже запровадила фінансові санкції та заборону на поїздки, додалися два мільярдери, які мають бізнес-інтереси в Австралії, - Олег Дерипаска та Віктор Вексельберг.

"Уряд Австралії підтверджує непохитну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України, а також народу України", - наголосили в МЗС.