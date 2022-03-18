Нідерланди заморозили понад $200 млн російських активів
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Уряд Нідерландів заморозив російські активи на суму понад 200 млн євро (приблизно 220 млн доларів) у межах санкцій, запроваджених через вторгнення Росії в Україну. Влада пообіцяла, що ця цифра зростатиме.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на видання NOS.
Про замороження російських активів на сотні мільйонів доларів в ефірі програми Nieuwsuur ("Година новин") повідомив глава Центробанку Нідерландів Клаас Кнот. За його словами, понад 200 млн євро заблоковані з 24 лютого, дати нападу Росії на Україну.
"Я вважаю, що ця цифра буде зростати і далі", - зазначив він.