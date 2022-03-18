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Графік евакуаційних потягів на 18 березня

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Графік евакуаційних потягів на 18 березня
"Укрзалізниця" оприлюднила графік евакуаційних потягів на 18 березня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрзалізницю.

Зокрема, 18 березня курсуватимуть такі додатково призначені евакуаційні потяги:

Дарниця (Київ):

  • 1:00 – Інтерсіті+ Дарниця – Харків;
  • 8:00 – Інтерсіті+ Дарниця – Львів;
  • 17:00 – Інтерсіті+ Дарниця – Львів.

Харків:

  • 8:00 – Інтерсіті+ Харків – Львів;
  • 9:40 – №229/230 Харків – Ужгород;
  • 13:00 – №239/240 Харків – Львів.

Дніпро:

  • 17:00 – №503/504 Дніпро – Вінниця;
  • 20:00 – №226/225 Дніпро – Чоп.

Також читайте: "Укрзалізниця" обмежить функціонування сайту і чатботу в ніч на 18 березня для виконання технічних робіт

Краматорськ:

  • 13:00 – №277/278 Краматорськ – Львів;
  • 16:00 – №279/280 Краматорськ – Львів.

Кривий Ріг:

  • 11:00 – №219/220 Кривий Ріг – Ужгород.

Запоріжжя:

  • 10:00 – №902/901 Запоріжжя – Чоп.

Додаткові рейси також відправляться з Одеси до Ужгорода о 22:32, з Києва до Хелма о 19:13.

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