"Укрзалізниця" оприлюднила графік евакуаційних потягів на 18 березня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрзалізницю.

Зокрема, 18 березня курсуватимуть такі додатково призначені евакуаційні потяги:

Дарниця (Київ):

1:00 – Інтерсіті+ Дарниця – Харків;

8:00 – Інтерсіті+ Дарниця – Львів;

17:00 – Інтерсіті+ Дарниця – Львів.

Харків:

8:00 – Інтерсіті+ Харків – Львів;

9:40 – №229/230 Харків – Ужгород;

13:00 – №239/240 Харків – Львів.

Дніпро:

17:00 – №503/504 Дніпро – Вінниця;

20:00 – №226/225 Дніпро – Чоп.

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Краматорськ:

13:00 – №277/278 Краматорськ – Львів;

16:00 – №279/280 Краматорськ – Львів.

Кривий Ріг:

11:00 – №219/220 Кривий Ріг – Ужгород.

Запоріжжя:

10:00 – №902/901 Запоріжжя – Чоп.

Додаткові рейси також відправляться з Одеси до Ужгорода о 22:32, з Києва до Хелма о 19:13.