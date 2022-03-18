Нас дедалі більше, а росіян дедалі менше, готуємося до посівної, - Кім
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Бойові дії відбуваються далі від Миколаєва, в області готуються до посівної і налаштовують логістику.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповів начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім у Телеграмі.
"Створено штаб, до якого увійшли всі правоохоронні та силові структури. Починаємо відпрацьовувати усі кримінальні випадки на території області. За перший день таких уже 20.
Військові дії відбуваються далі від Миколаєва. У селах зараз гірше. Але нас дедалі більше, а їх дедалі менше.
Також зараз налаштовуємо логістику, запускаємо бізнес, готуємось до посівної", - зазначив Кім.