Нас дедалі більше, а росіян дедалі менше, готуємося до посівної, - Кім

Бойові дії відбуваються далі від Миколаєва, в області готуються до посівної і налаштовують логістику.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповів начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім у Телеграмі.

"Створено штаб, до якого увійшли всі правоохоронні та силові структури. Починаємо відпрацьовувати усі кримінальні випадки на території області. За перший день таких уже 20.

Військові дії відбуваються далі від Миколаєва. У селах зараз гірше. Але нас дедалі більше, а їх дедалі менше.

Також зараз налаштовуємо логістику, запускаємо бізнес, готуємось до посівної", - зазначив Кім.

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