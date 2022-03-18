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Нас дедалі більше, а росіян дедалі менше, готуємося до посівної, - Кім

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Нас дедалі більше, а росіян дедалі менше, готуємося до посівної, - Кім
Бойові дії відбуваються далі від Миколаєва, в області готуються до посівної і налаштовують логістику.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповів начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім у Телеграмі.

"Створено штаб, до якого увійшли всі правоохоронні та силові структури. Починаємо відпрацьовувати усі кримінальні випадки на території області. За перший день таких уже 20.

Військові дії відбуваються далі від Миколаєва. У селах зараз гірше. Але нас дедалі більше, а їх дедалі менше.

Також зараз налаштовуємо логістику, запускаємо бізнес, готуємось до посівної", - зазначив Кім.

Також читайте: Бої всередині Миколаївщини тривають, завдяки ЗСУ в регіоні поки не чути обстрілів, - Кім

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Топ коментарі

  • Вася Шевченко f77d76ba
  • Lvbnhj
    Москаль....гумус ,перегній.
    ..
    Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
    ..
    Слава нації
    Смерть москалям.
  • Urs
    ну, ваще-то росиян на территории Украины стало меньше тысяч на 15. А может и на 20. Но справедливости ради нужно сказать, что за это же время территорию Украины покинуло больше 2,5 миллиона граждан Украины. Далеко не все вернутся через два года назад. Никто ж не гарантирует, что следующие выборы снова не пройдут под командованием "телевизора".
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