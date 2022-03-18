Поліція розпочала масову перевірку українців у Москві

Співробітникам МВС та ФСБ Росії наказали ретельно перевіряти всіх громадян України, які мешкають у Москві.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки повідомляє в Телеграмі із посиланням на незалежний російський правозахисний медіа-проєкт ОВД-Інфо.

За його даними, українців викликають на допити, з'ясовуючи чи мають вони "заборонену літературу" або "націоналістичну символіку" (державний прапор України). Також розпитують, чи беруть вони участь у протестних мітингах або чи знають учасників подібних заходів.

Крім того, є свідчення, що українців знімають з рейсів за кордон, забираючи у поліцейські відділки, фабрикують справи та беруть під арешт.

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