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Поліція розпочала масову перевірку українців у Москві

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Поліція розпочала масову перевірку українців у Москві
Співробітникам МВС та ФСБ Росії наказали ретельно перевіряти всіх громадян України, які мешкають у Москві.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки повідомляє в Телеграмі із посиланням на незалежний російський правозахисний медіа-проєкт ОВД-Інфо.

За його даними, українців викликають на допити, з'ясовуючи чи мають вони "заборонену літературу" або "націоналістичну символіку" (державний прапор України). Також розпитують, чи беруть вони участь у протестних мітингах або чи знають учасників подібних заходів.

Крім того, є свідчення, що українців знімають з рейсів за кордон, забираючи у поліцейські відділки, фабрикують справи та беруть під арешт.

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Топ коментарі

  • Vladyslav Shev
    Зовсім *****.... Тупо насрать. Це якими нада бути даунами, щоб до цієї пори ще там сидіти.
  • галина галка
    Україна ще не завоювала Москву, які там можуть бути українці? Манкурти це!!!
  • Михаил Десятников
    так это малоросы бОльшей частью, а не украинцы.
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