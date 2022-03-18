Спецгрупа ЄС із заморожування та арешту активів російських та білоруських олігархів розпочала роботу

Спеціальна група Європейської комісії з заморожування та арешту європейських активів російських та білоруських олігархів розпочала роботу в координації з колегами з "великої сімки" (G7).

"Такі ініціативи життєво необхідні для швидкого заморожування та конфіскації активів, що належать фізичним та юридичним особам, проти яких запроваджено санкції", - заявив у четвер керівник групи, комісар ЄС з питань юстиції Дідьє Рейндерс, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми повинні посилювати спільну роботу з виявлення олігархів, які допомагають фінансувати чи організовувати акції в Україні або здійснюють незаконну діяльність на території Союзу. Наші спільні дії можуть змінити світ на краще", - наголосив він.

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Цільова група Європейської комісії "Заморозити та заарештувати", створена для координації виконання на рівні ЄС санкцій проти включених до списку російських та білоруських олігархів, розпочала роботу на міжнародному рівні. Вона працюватиме разом із нещодавно створеною Цільовою групою "Російські еліти, довірені особи та олігархи (РЕПО)", в рамках якої ЄС взаємодіє з країнами G7, а також із Австралією.

Комісар ЄС із фінансових послуг, фінансової стабільності та ринків капіталу Мейрід МакГіннесс наголосила, що спільні заходи мають значний вплив - "російська економіка перебуває у вільному падінні".

"Ми розслідуватимемо будь-які спроби порушити наше санкційне законодавство, і порушення матимуть наслідки. Наша робота спрямована на те, щоб зупинити потік грошей у російську військову машину. Заможні олігархи, які підтримують російську військову машину, повинні знати, що вони не знайдуть притулку ні в ЄС, ні деінде", - сказала вона.

Цільова група "Заморозити та заарештувати" складається з представників Єврокомісії, контактних осіб від кожної держави-члена ЄС, Євроюсту, Європолу та за необхідності інших агентств та органів ЄС.

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На сьогодні 877 фізичних та 62 юридичні особи підлягають заморожуванню їх активів відповідно до санкцій ЄС у контексті російської агресії в Україні.