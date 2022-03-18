Президент країни-агресора Володимир Путін у телефонній розмові з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом перерахував вимоги до України, які він вважає умовою виведення військ та укладання мирної угоди.

Про це повідомляє НВ із посиланням на прессекретаря Ердогана, який був присутній під час розмови, передає Цензор.НЕТ.

Розмова відбулася 17 березня з ініціативи Путіна, стверджує прессекретар президента Туреччини Ібрагім Калін, у контексті спроб Ердогана забезпечити посередництво між Києвом і Москвою для припинення вторгнення Росії в Україну.

Путін у розмові з Ердоганом озвучив список вимог до України, виконання яких вважає необхідною умовою припинення вторгнення.

До списку вимог входить нейтральний статус України та її відмова від вступу до НАТО, роззброєння України до такого рівня, який Кремль визнає для себе достатнім, забезпечення "захисту російської мови в Україні", а також те, що Путін називає "денацифікацією".

Ще одна група вимог Путіна стосувалася тимчасово окупованих Росією територій Донбасу та Криму. Калін не став розкривати змісту цих пунктів.

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Туреччина заявляє, що не визнає законності російської окупації Криму, безумовно підтримує територіальну цілісність України й вимагає припинити вторгнення Росії.

Разом з тим Туреччина не планує запроваджувати санкції проти Росії, пояснюючи це необхідністю зберегти позицію посередника для переговорів.

17 березня в Туреччині відбулися переговори глави МЗС Дмитра Кулеби з його турецьким колегою Мевлютом Чавушоглу, за підсумками яких МЗС повідомило, що Туреччина "готова розглянути можливість стати гарантом безпеки України в майбутньому".