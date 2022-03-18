Війська РФ обстріляли ракетами район Львівського аеропорту, - Садовий. ВIДЕО

Ситуація на місці уточнюється.

Про це розповів мер Львова Андрій Садовий, передає Цензор.НЕТ.

"Рашистські ракети вдарили по території в районі Львівського аеропорту. Поки в режимі реального часу не можу називати адресу, але це точно не аеропорт. У будівлях нашого АТП-1 пошкоджені вікна. Ситуація на місці уточнюється і буде опублікована згодом. Будьте обережними, виконуйте вказівки при повітряній тривозі і не поширюйте фото з місця обстрілів", - повідомив мер.

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