Офіс Президента: за четвер евакуювали близько 4 тисяч людей, більшість – з Маріуполя
Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко у Telegram, передає Цензор.НЕТ.
За словами Тимошенка, евакуйовані маріупольці прибувають до Запоріжжя, де отримують необхідну допомогу.
"2 000 маріупольців вже змогли дістатись Запоріжжя, де їм надається допомога. Багато авто ще в дорозі. Для всіх, хто виїхав із Маріуполя, організовано тимчасові пункти допомоги в Бердянську", – зазначив він.
Починаючи із п'ятниці, 18 березня, такі пункти почнуть діяти в місті Мангуш Донецької області.
"Людей, які йдуть пішки, будуть довозити з Мангуша в Бердянськ, звідти - в Запоріжжя", – підкреслив Тимошенко.
Також евакуація проводилася у Київській області. Відтак, 1810 жителів Ворзеля, Бучі, Гостомеля, Шевченкова, Бородянки у четвер зуміли виїхати на безпечну територію. Окрім того, була доставлена гуманітарна допомога.
"До населених пунктів Київської області гуманітарними коридорами доставлено близько 40 тонн продовольства і медикаментів", – додав заступник керівника ОП.