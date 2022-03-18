Удар по Львову: знищено авіаремонтний завод, - Садовий

Роботу заводу було зупинено заздалегідь, тож жертв немає.

Про це повідомив у фейсбуці мер Львова Андрій Садовий, інформує Цензор.НЕТ.

"Кілька ракет вдарили по авіаремонтному заводу. Від ударів його будівлі знищено. Активну роботу заводу було завчасно зупинено, тому наразі людських жертв немає", - написав він.

Мер Львова зазначив, що на місці працюють рятувальники та відповідні комунальні служби.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, вранці 18 березня у Львові пролунали три вибухи, на околиці міста було видно чорний дим. Пізніше стало відомо, що окупанти обстріляли ракетами район Львівського аеропорту.