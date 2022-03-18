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Удар по Львову: знищено авіаремонтний завод, - Садовий

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Удар по Львову: знищено авіаремонтний завод, - Садовий
Роботу заводу було зупинено заздалегідь, тож жертв немає.

Про це повідомив у фейсбуці мер Львова Андрій Садовий, інформує Цензор.НЕТ.

"Кілька ракет вдарили по авіаремонтному заводу. Від ударів його будівлі знищено. Активну роботу заводу було завчасно зупинено, тому наразі людських жертв немає", - написав він.

Мер Львова зазначив, що на місці працюють рятувальники та відповідні комунальні служби.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, вранці 18 березня у Львові пролунали три вибухи, на околиці міста було видно чорний дим. Пізніше стало відомо, що окупанти обстріляли ракетами район Львівського аеропорту.

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Топ коментарі

  • Ksenia VB
    Профессор Талк
    @SergejTalk
    ·
    7 год
    Английская разведка утверждает, что российских солдат и офицеров сильно угнетают огромные человеческие потери и это очень подрывает их моральный дух. Ну, что касается морали, то она у них и до наступления на Украину не особенно наблюдалась. А дух - да, дух из них выбивает ВСУ.
  • Володимир Романюк c2d9b28a
    Живу в Брюховичах,п"ять км. від Львова.Маю сімдесят років.Сьогодні десь пів на сьому пробудився від вибухів,дивлюсь над Львовом чорний дим,все вищий і вітер жене в сторону кордону на захід.І ось відчуття.Страху не маю за себе,але ту сучу москальню давив би голими руками.Хоча раніше до росіян ставився з приязню,виріс разом,жив разом,робив разом...І хоча в армію не беруть шістдесят плюс,про два плюси все-таки скажу.Перший - краще загинути швидко і на свіжому повітрі,прихопивши якогось москалика в могилу,аніж довго і смердючому мирному ліжку.Другий - коли гине старий,то молодий має шанс вижити...
  • Ihor V
    Знову, черговий довпойоп розповідає що і де знищили рашисти. Як то кажуть: "довпойоп - находка врага"
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