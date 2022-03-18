Гуманітарні коридори на Сумщині. ПЕРЕЛІК
Про це повідомляє голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.
З усіх міст, крім Сум, колони вирушатимуть о 9:00 ранку. В Сумах - з 13:00 до 14:00.
З усіх населених пунктів, крім Сум і Тростянця, колони відправлятимуться з площ перед міськими та селищними радами.
В евакуаційні автобуси можуть сісти жінки, діти, люди похилого віку, люди з інвалідністю. Можна брати з собою домашніх тварин.
Чоловіки можуть виїхати гуманітарним коридором лише за кермом власного авто.
🔶Подробиці:
➡️ Тростянець - Полтавська область
(Тростянець, Суми, Голубівка, Вільшана, Недригайлів, Коровинці, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни).
🔸Частково на автобусах та на особистому транспорті.
✅ Місце збору;
📌 Увага, Тростянець!
🔶Виїзд автобусів - від ПТУ о 9:00
🔶Для автомобілів - місце збору: стадіон ім.Куца.
Маршрут руху містом на виїзд у бік м. Суми – вул. Кеніга стадіон ім.Куца - вул.Скрябіна - вул.Татаренко - вул.Б.Хмельницького - вул Гришина (об'їзна) - вул Шевченка і далі у бік міста Суми.
➡️ Суми - Полтавська область
(Суми, Голубівка, Вільшана, Недригайлів, Коровинці, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни).
🔸З міста Суми виїжджають колони людей на особистому транспорті, а з міста Лохвиця на Сумщину будуть відправлені автобуси для вивезення людей, які не мають особистого транспорту.
✅Виїзд автобусами у Сумах:
⏳Час прибуття автобусів в усі точки збору з 13:00 до 14:00.
❗Місця збору у Сумах:
🔶 Основний виїзд: біля пам'ятника Альоші, (р-н школи 2).
🔺Додаткові точки збору (лише для вагітних, жінок з дітьми, людей похилого віку, людей з інвалідністю)
🔸- БК "Хімік"
🔸- вул. Інтернаціоналістів, біля риночку, ТЦ "Світлана"
🔸- "Більбоу" на пр. Курському
🔸- ТЦ "Мануфактура"
➡️ Лебедин - Полтавська область
(Лебедин, Штепівка, Недригайлів, Коровинці, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни).
🔸З міста Лебедин виїжджають колони людей на особистому транспорті та автобусах.
➡️ Конотоп - Полтавська область
(Конотоп, Шевченкове, Хмелів, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни).
🔶З міста Конотоп виїжджають колони людей на особистому транспорті та автобусах.
➡️ Велика Писарівка - Полтава
(Велика Писарівка, Охтирка, Хухра, Котельва, Полтава).
🔶Із селища Велика Писарівка виїжджають колони людей на особистому транспорті та автобусах.
➡️ Краснопілля - Полтавська область
(Краснопілля, Верхня Сироватка, Суми, Голубівка, Вільшана, Недригайлів, Коровинці, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни, Полтава).
🔶Частково на автобусах та на особистому транспорті.