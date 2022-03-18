Гуманітарні коридори на Сумщині. ПЕРЕЛІК

На Сумщині 18 березня будуть відкриті гуманітарні коридори.

Про це повідомляє голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

З усіх міст, крім Сум, колони вирушатимуть о 9:00 ранку. В Сумах - з 13:00 до 14:00.

З усіх населених пунктів, крім Сум і Тростянця, колони відправлятимуться з площ перед міськими та селищними радами.

В евакуаційні автобуси можуть сісти жінки, діти, люди похилого віку, люди з інвалідністю. Можна брати з собою домашніх тварин.

Чоловіки можуть виїхати гуманітарним коридором лише за кермом власного авто.

🔶Подробиці:



➡️ Тростянець - Полтавська область

(Тростянець, Суми, Голубівка, Вільшана, Недригайлів, Коровинці, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни).

🔸Частково на автобусах та на особистому транспорті.

✅ Місце збору;

📌 Увага, Тростянець!

🔶Виїзд автобусів - від ПТУ о 9:00

🔶Для автомобілів - місце збору: стадіон ім.Куца.

Маршрут руху містом на виїзд у бік м. Суми – вул. Кеніга стадіон ім.Куца - вул.Скрябіна - вул.Татаренко - вул.Б.Хмельницького - вул Гришина (об'їзна) - вул Шевченка і далі у бік міста Суми.



➡️ Суми - Полтавська область

(Суми, Голубівка, Вільшана, Недригайлів, Коровинці, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни).

🔸З міста Суми виїжджають колони людей на особистому транспорті, а з міста Лохвиця на Сумщину будуть відправлені автобуси для вивезення людей, які не мають особистого транспорту.

✅Виїзд автобусами у Сумах:

⏳Час прибуття автобусів в усі точки збору з 13:00 до 14:00.



❗Місця збору у Сумах:

🔶 Основний виїзд: біля пам'ятника Альоші, (р-н школи 2).

🔺Додаткові точки збору (лише для вагітних, жінок з дітьми, людей похилого віку, людей з інвалідністю)

🔸- БК "Хімік"

🔸- вул. Інтернаціоналістів, біля риночку, ТЦ "Світлана"

🔸- "Більбоу" на пр. Курському

🔸- ТЦ "Мануфактура"



➡️ Лебедин - Полтавська область

(Лебедин, Штепівка, Недригайлів, Коровинці, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни).

🔸З міста Лебедин виїжджають колони людей на особистому транспорті та автобусах.



➡️ Конотоп - Полтавська область

(Конотоп, Шевченкове, Хмелів, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни).

🔶З міста Конотоп виїжджають колони людей на особистому транспорті та автобусах.



➡️ Велика Писарівка - Полтава

(Велика Писарівка, Охтирка, Хухра, Котельва, Полтава).

🔶Із селища Велика Писарівка виїжджають колони людей на особистому транспорті та автобусах.



➡️ Краснопілля - Полтавська область

(Краснопілля, Верхня Сироватка, Суми, Голубівка, Вільшана, Недригайлів, Коровинці, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни, Полтава).

🔶Частково на автобусах та на особистому транспорті.