Рейтинг Росії знижено до переддефолтного, - S&P

Рейтингове агентство S&P знизило рейтинг Росії до CC з CCC-.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Європейську правду".

Проблеми з платежами Росії пов'язані з міжнародними санкціями через її вторгнення в Україну, зазначає агентство. Санкції скоротили наявні валютні резерви країни та обмежили її доступ до світової фінансової системи.

"Хоча публічні заяви Мінфіну Росії свідчать про те, що уряд наразі намагається перевести виплати власникам облігацій, ми вважаємо, що виплати з обслуговування боргу за російськими єврооблігаціями, які мають сплатити в найближчі кілька тижнів, можуть зіткнутися з подібними технічними труднощами", - повідомило агентство.

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Відповідно до шкали агентства, рейтинг СС означає високу вразливість – дефолт ще не відбувся, але є фактично безсумнівним. Від дефолтного рейтингу РФ відділяє одна сходинка.