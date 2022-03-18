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Рейтинг Росії знижено до переддефолтного, - S&P

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Рейтинг Росії знижено до переддефолтного, - S&P
Рейтингове агентство S&P знизило рейтинг Росії до CC з CCC-.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Європейську правду".

Проблеми з платежами Росії пов'язані з міжнародними санкціями через її вторгнення в Україну, зазначає агентство. Санкції скоротили наявні валютні резерви країни та обмежили її доступ до світової фінансової системи.

"Хоча публічні заяви Мінфіну Росії свідчать про те, що уряд наразі намагається перевести виплати власникам облігацій, ми вважаємо, що виплати з обслуговування боргу за російськими єврооблігаціями, які мають сплатити в найближчі кілька тижнів, можуть зіткнутися з подібними технічними труднощами", - повідомило агентство.

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Відповідно до шкали агентства, рейтинг СС означає високу вразливість – дефолт ще не відбувся, але є фактично безсумнівним. Від дефолтного рейтингу РФ відділяє одна сходинка.

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  • Перехватчик
  • Перехватчик
  • Павло Дудра
    П'ять авіакомпаній найбільшої російської вантажної авіагрупи "Волга-Дніпро" Олексія Ісайкіна, що спеціалізується на перевезеннях по всьому світу, практично зупинили польоти, пише РБК.

    На тижні, що розпочався 14 березня, група виконала лише два польоти:
    15 березня - з Пекіна до Владивостока,
    16 березня - з Москви до Братислави (за даними FlightRadar 24).

    Обидва польоти здійснив однойменний чартерний перевізник "Волга-Днепр" на літаках Ан-124 та Іл-76. Інші перевізники групи не літають кілька днів.
    Дві російські "дочки" групи - AirBridgeCargo і "Атран" - здійснили останні рейси 13 березня, британська CargoLogic Air і німецька CargoLogic Germany - 11 березня.
    З 13 березня авіавлада Бермуд призупинила дію сертифікатів льотної придатності літаків AirBridgeCargo та «Атрана». Без цих документів повітряним судам заборонено літати. Наступного дня Європейське агентство з безпеки авіаперевезень (EASA) відкликало сертифікати ремонтної організації групи - компанії "Волга-Днепр Технікс Москва". За рішенням регулятора, без чинних сертифікатів безпеки, що дозволяють здійснювати польоти в повітряному просторі Євросоюзу, залишилися AirBridgeCargo, Атран і Волга-Днепр.
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