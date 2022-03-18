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Унаслідок збройної агресії РФ загинули 109 дітей, понад 130 поранені

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Унаслідок збройної агресії РФ загинули 109 дітей, понад 130 поранені
Унаслідок збройної агресії РФ станом на ранок 18 березня 2022 року загинуло 109 дітей та понад 130 поранено.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна із посиланням на Офіс Генпрокурора.

"Найбільше постраждало дітей у Київській – 55, Харківській – 34, Донецькій – 26, Чернігівській – 29, Миколаївській – 20, Житомирській – 15, Сумській – 14 та Херсонській – 14 областях", - йдеться в повідомленні.

У результаті бомбардувань та обстрілів пошкоджено понад 439 навчальних закладів, 63 з яких повністю зруйновано. Найбільше пошкоджено у Донецькій – 126, Харківській – 77, Миколаївській – 39, Сумській – 32, Київській – 41, Херсонській областях – 21 та м. Києві – 35.

"Ці дані не є остаточними через відсутність можливості огляду місць події, де тривають активні бойові дії, і на тимчасово окупованих територіях", - наголосили в Офісі Генпрокурора.

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