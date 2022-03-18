Удар по львівському аеропорту: окупанти випустили 6 крилатих ракет з акваторії Чорного моря, 2 з них було знищено
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Війська РФ завдали ракетного удару по Львову.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Повітряного командування "Захід" Повітряних Сил ЗС України.
"Рашистські ракети вдарили по території в районі Львівського аеропорту. За попередніми даними було випущено 6 крилатих ракет, ймовірно Х-555, з акваторії Чорного моря. Дві ракети засобами зенітних ракетних військ повітряного командування "Захід" знищені, йдеться у повідомленні.
Як повідомляв Цензор.НЕТ, вранці 18 березня у Львові пролунали три вибухи, на околиці міста було видно чорний дим. Пізніше стало відомо, що окупанти обстріляли ракетами район Львівського аеропорту.
Пізніше стало відомо, що кілька ракет вдарили по авіаремонтному заводу у Львові.