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Удар по львівському аеропорту: окупанти випустили 6 крилатих ракет з акваторії Чорного моря, 2 з них було знищено

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Удар по львівському аеропорту: окупанти випустили 6 крилатих ракет з акваторії Чорного моря, 2 з них було знищено
Війська РФ завдали ракетного удару по Львову.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Повітряного командування "Захід" Повітряних Сил ЗС України.

"Рашистські ракети вдарили по території в районі Львівського аеропорту. За попередніми даними було випущено 6 крилатих ракет, ймовірно Х-555, з акваторії Чорного моря. Дві ракети засобами зенітних ракетних військ повітряного командування "Захід" знищені, йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, вранці 18 березня у Львові пролунали три вибухи, на околиці міста було видно чорний дим. Пізніше стало відомо, що окупанти обстріляли ракетами район Львівського аеропорту.

Пізніше стало відомо, що кілька ракет вдарили по авіаремонтному заводу у Львові.

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Топ коментарі

  • MAKAROV ddf66d11
    Ооо, да это же нашими ракетами Львов накрыли, х555 - это переделка под неядерные х55, которыми Кучма в 1999 году рф обеспечил в количестве 600 штук
  • Ihor V
    Подякуємо чучмі, який подарував рашистам півтисячі ракет Х-55. І тепер рашисти єпашать по Україні нашими ж ракетами.
  • Rostyslav Komarnytsky
    Насправді цей удар військового значення саме зараз не мав. Це здійснено з прицілом на майбутнє - завадити Україні мати бойву авіацію після підписання перемир'я. Саме перемир' я, а не миру. Кацапи готуються зафіксувати статус-ко, закріпитися, окопатися і за рік-два, врахувавши помилки і наростивши м'язи - повторити. А от Україну заздалегідь лишають можливості поповнити озброєння. Ось чому відмова від курсу в НАТО позбавляє можливостей Україну озброювати. Надія лише на поставки з країн НАТО.
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