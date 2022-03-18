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Прогрес військ РФ цього тижня - мінімальний, - розвідка Британії

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Прогрес військ РФ цього тижня - мінімальний, - розвідка Британії
Російські війська домоглися цього тижня мінімального прогресу.

Про це з посиланням на дані своєї розвідки повідомляє міністерство оборони Великої Британії, інформує Цензор.НЕТ.

"Українські сили навколо Києва і Миколаєва продовжують стримувати спроби Росії оточити ці міста. Міста Харків, Чернігів, Суми та Маріуполь залишаються оточеними і піддаються інтенсивним російським обстрілам", - йдеться в повідомленні.

У відомстві нагадали, що число біженців з України, за даними ООН, сягнуло 3,2 млн. Та спрогнозували, що в результаті агресії РФ це число ще зростатиме.

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Топ коментарі

  • Володимир Дмитрович
    У тебе є розвіддані зі свого супутника?
  • Палєо Мустьє
    Хіба Харків в оточенні?
  • Да-это-я
    Переклад наданий нашими журналістами, вони і не таке пишуть!

    Усі питання до тих хто видає такі заголовки - "У Львові запустили 6 ракет по... "

    Як вчилося так і пише
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