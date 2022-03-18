На Тернопільщині розпочало роботу третє підприємство, евакуйоване з регіонів, що постраждали від російської агресії, - ОВА
Про це повідомив голова Тернопільської обласної військової адміністрації Володимир Труш у Telegram, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, київське виробництво успішно перенесло до регіону свої потужності та налагодило виробничий процес.
"Загалом, департамент економіки опрацьовує 52 заявки щодо розміщення нових підприємств у нашій області. Для 20-ти вже знайшли приміщення", – зазначив Труш.
Окрім того, адміністрацією області сформований список наявних обʼєктів, куди власники бізнесів можуть перенести своє виробництво.
"Для зручності підприємців сформовано перелік об’єктів нерухомості з коротким описом та контактами відповідальних осіб. Наразі вже маємо пропозиції щодо 45 приміщень та земельних ділянок в 5 територіальних громадах Тернопільщини", – підкреслив очільник ОВА.