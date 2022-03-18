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Наслідки ворожих обстрілів Житомирщини. ФОТОрепортаж

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Рятувальники Житомирщини продовжують працювати над ліквідацією наслідків ворожих обстрілів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, 17 березня у с. Яблунівка Коростенського району внаслідок артилерійського обстрілу зруйновано 2 приватних житлових будинки та пошкоджено ще 2 будівлі. Для гасіння пожежі та проведення пошуково-рятувальних робіт залучено 1 од. техніки та 6 чол. особового складу 13 ДПРЧ . Загиблих та травмованих немає.

"Вночі 18 березня у с. Залісся Коростенського району ворог пошкодив у двох приватних обійстях житловий будинок та господарську будівлю. Ще одна господарська споруда внаслідок обстрілів зазнала руйнувань з подальшим загорянням. Для гасіння пожежі та проведення пошуково-рятувальних робіт залучено 1 од. техніки та 6 чол. особового складу 14 ДПРЧ . Загиблих та травмованих людей немає", - додають в ДСНС.

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Наслідки ворожих обстрілів Житомирщини 01
Наслідки ворожих обстрілів Житомирщини 02
Наслідки ворожих обстрілів Житомирщини 03
Наслідки ворожих обстрілів Житомирщини 04
Наслідки ворожих обстрілів Житомирщини 05
Наслідки ворожих обстрілів Житомирщини 06

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