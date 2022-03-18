Погоджено 9 "зелених коридорів" для жителів Сумської, Харківської областей та Маріуполя на 18 березня, - Верещук

Віцепрем'єр-міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук повідомила про погодження дев'яти гуманітарних коридорів на п'ятницю, 18 березня, для евакуації мирних жителів та доставки гуманітарної допомоги в Сумській та Харківській областях України, а також із Маріуполя Донецької області до Запоріжжя.

"Погоджено дев'ять гуманітарних коридорів. Донецька область: з м. Маріуполя до м. Запоріжжя. Колона автобусів з бензовозом продовжила рух із с. Василівка (Запорізька область. – Ред.). Після 9-ї ранку до м. Запоріжжя виїжджає друга колона автобусів маріупольців, яким вдалося вирватися з міста – будемо перевозити з Бердянська до Запоріжжя", - повідомила Верещук у відеозверненні, повідомляє Інтерфакс-Україна, передає Цензор.НЕТ.

За її словами, тим, хто з Маріуполя йде пішки, буде організовано допомогу у смт Мангуш Донецької області.

"Сумська область: з м. Суми до Полтави, з м. Тростянець, з м. Лебедин, з м. Конотоп, с. Краснопілля, з с. Велика Писарівка до Полтави. Харківська область – планується доставка гуманітарної допомоги до м. Балаклея та Ізюм", - розповіла віцепрем'єрка.

Верещук також повідомила, що наразі опрацьовують маршрути для доставки гуманітарної допомоги до міст Херсонської та Луганської областей у суботу, 19 березня.

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