В театрі Маріуполя ховалися щонайменше 1300 людей, живими вийшли 130, - нардеп Тарута

Скільки людей залишається під завалами живими, а також число поранених і загиблих невідомо. Завали не розбирають - комунальники фізично знищені.

Про це пише у фейсбуці народний депутат "Батьківщини" Сергій Тарута, інформує Цензор.НЕТ.

"Скільки людей продовжує знаходитись під завалами, скільки там поранених і загиблих, ніхто не знає. Зрозуміло тільки те, що шансів вибратись звідти в людей немає. Завали ніхто не розбирає. Служби, які мають розбирати завали, служби порятунку і комунальні, і державні за дні блокади рашистськими окупанти фізично знищені. Убито багато медиків. Це означає, що всі, хто вижили після бомбардування, або помруть під завалами театру, або вже померли", - написав він.

За словами Тарути, під завалами на 80% зруйнованого Маріуполя просто зараз живцем поховані десятки тисяч людей.

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"Маріуполь сьогодні – це камера тортур, де рашисти убивають жінок і дітей найжорстокішими способами! Світ має про це кричати! ПОЧУЙТЕ ГОЛОСИ МАРІУПОЛЬЦІВ, ЯКІ КРИЧАТЬ ПІД ЗАВАЛАМИ! ВРЯТУЙТЕ МАРІУПОЛЬ!" - закликав нардеп.