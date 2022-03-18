Росіяни зібралися святкувати "річницю" окупації Криму

На окупованому півострові заплановано концерт на підтримку війни Росії проти України. Виступлять "Любе", Газманов та Чичеріна. "Нічні вовки" планують мотопробіг.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Крым.Реалии".

"Велику програму заходів" анонсував голова окупаційної адміністрації Севастополя Михайло Развозжаєв.

"На концерті виступатимуть гурт "Любе", Олег та Родіон Газманови, Юлія Чичеріна та наші найкращі творчі колективи міста", – йдеться у його телеграм-каналі.

Лідер прокремлівського байкерського клубу "Нічні вовки" Олександр Залдостанов заявив, що 18 березня організує "традиційний автомотопробіг та святкову програму на горі Гасфорта".

"Колона з мотоциклів та автомобілів стартує 18 березня о 10:00 від перехрестя К. Маркса та вул. Сєрова в Сімферополі і пройде до Сапун-гори, де з'єднається із Севастопольською колоною. Святкова загальна авто/мотоколона проїде через центр Севастополя до гори Гасфорта", – повідомили "Нічні вовки".

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Раніше прессекретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що Путін не відвідає концерт у Москві, присвячений восьмій річниці окупації Криму, і не поїде цими днями на півострів.

Представництво президента України в АР Крим закликає громадян України не брати участь у заходах, які окупаційна влада організовує в Криму з нагоди восьмої річниці окупації через можливі провокації.