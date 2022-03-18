Новини • Окуповані території - Крим і Донбас

Росіяни зібралися святкувати "річницю" окупації Криму

15 31138
Росіяни зібралися святкувати "річницю" окупації Криму
На окупованому півострові заплановано концерт на підтримку війни Росії проти України. Виступлять "Любе", Газманов та Чичеріна. "Нічні вовки" планують мотопробіг.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Крым.Реалии".

"Велику програму заходів" анонсував голова окупаційної адміністрації Севастополя Михайло Развозжаєв.

"На концерті виступатимуть гурт "Любе", Олег та Родіон Газманови, Юлія Чичеріна та наші найкращі творчі колективи міста", – йдеться у його телеграм-каналі.

Лідер прокремлівського байкерського клубу "Нічні вовки" Олександр Залдостанов заявив, що 18 березня організує "традиційний автомотопробіг та святкову програму на горі Гасфорта".

"Колона з мотоциклів та автомобілів стартує 18 березня о 10:00 від перехрестя К. Маркса та вул. Сєрова в Сімферополі і пройде до Сапун-гори, де з'єднається із Севастопольською колоною. Святкова загальна авто/мотоколона проїде через центр Севастополя до гори Гасфорта", – повідомили "Нічні вовки".

Читайте: Окупанти вже вкрали української води на суму майже 620 млн грн, - Держекоінспекція

Раніше прессекретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що Путін не відвідає концерт у Москві, присвячений восьмій річниці окупації Криму, і не поїде цими днями на півострів.

Представництво президента України в АР Крим закликає громадян України не брати участь у заходах, які окупаційна влада організовує в Криму з нагоди восьмої річниці окупації через можливі провокації.

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Одержимый
  • Hanka Panyanka
    кацапы - не люди, святой долг каждого человека - уничтожить как можно больше кацапов
  • Наталія Чичигіна
    Вакханалія перед смертю
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини