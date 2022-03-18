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Розумію розчарування Зеленського, але війна не має вийти за межі України, - Столтенберг

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Розумію розчарування Зеленського, але війна не має вийти за межі України, - Столтенберг
Генсек НАТО Єнс Столтенберг висловив розуміння щодо розчарування президента Володимира Зеленського і українського народу, але наголосив, що для Альянсу важливо уникнути ескалації.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в ефірі ARD, передає Цензор.НЕТ.

Столтенберг знову запевнив Україну в підтримці альянсу і водночас застеріг від розширення конфлікту.

"Ми збільшили нашу військову та фінансову підтримку – Німеччина відіграє ключову роль у цих зусиллях", – сказав він.

Також через "безпрецедентні санкції" Росія, за його словами, має заплатити "високу ціну" за війну.

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Він підкреслив, що союзники по НАТО тренують українські війська з моменту незаконної анексії Криму Росією в 2014 році, "і все це допомогло проти вторгнення російських військ".

"Я розумію розчарування президента Зеленського та українського народу, оскільки вони є жертвами жорстокої безглуздої війни з вторгненням військ президента Путіна", - додав Столтенберг.

Водночас, за його словами, необхідно забезпечити, "щоб цей конфлікт не вийшов з-під контролю та не вилився за кордони України".

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Топ коментарі

  • Анатолий Воробей 64c537e3
    Гандон
  • Andy S 89bd7d80
    Транслируешь нарративы мордора? Причина нампадения на Украину - желание рашистских имперцев восстановить империю в прежних границах. НАТО уже давно в странах балтии, подлетное время к Москве меньше, чем от границы с Украиной. Угроза НАТО - просто повод для того, чтоб уничтожить независимую Украину. Поэтому нейтралитет - гарантированная смерть для Украины. А ты идешь в бан.
  • Палєо Мустьє
    Перелякане стадо перегодованих кастратів.
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