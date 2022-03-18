Розумію розчарування Зеленського, але війна не має вийти за межі України, - Столтенберг
Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в ефірі ARD, передає Цензор.НЕТ.
Столтенберг знову запевнив Україну в підтримці альянсу і водночас застеріг від розширення конфлікту.
"Ми збільшили нашу військову та фінансову підтримку – Німеччина відіграє ключову роль у цих зусиллях", – сказав він.
Також через "безпрецедентні санкції" Росія, за його словами, має заплатити "високу ціну" за війну.
Він підкреслив, що союзники по НАТО тренують українські війська з моменту незаконної анексії Криму Росією в 2014 році, "і все це допомогло проти вторгнення російських військ".
"Я розумію розчарування президента Зеленського та українського народу, оскільки вони є жертвами жорстокої безглуздої війни з вторгненням військ президента Путіна", - додав Столтенберг.
Водночас, за його словами, необхідно забезпечити, "щоб цей конфлікт не вийшов з-під контролю та не вилився за кордони України".