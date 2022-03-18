Ворожий винищувач-бомбардувальник СУ-34 збито в Бучанському районі на Київщині, - ОВА
22 97027
Українська ППО збила черговий ворожий винищувач.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Київської ОВА Олександр Павлюк, інформує Цензор.НЕТ.
"Закриваємо небо над Київщиною своїми силами! Близько 8:15, в Бучанському районі, підрозділами ППО Сухопутних військ України збито ворожий винищувач-бомбардувальник СУ-34! Літак збито з використанням ПЗРК "Стінгер", - йдеться у повідомленні.
Він також повідомив, що катапультування екіпажу не помічено, літак впав на тимчасово окупованій території.
Перемога буде за нами. Слава Україні!