З Маріуполя за дві доби змогли виїхати 35 тис. цивільних, - голова ОВА Кириленко

Від початку роботи гуманітарних коридорів у Маріуполі місто власним транспортом і пішки змогли залишити близько 35 тис. мирних жителів.

Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Усього це близько 35 тис. осіб, які виїхали за вказані дві з лишком доби", - розповів Кириленко в ефірі телемарафону в п'ятницю.

Він наголосив, що керівництво області удосконалює логістичні процеси евакуації. Усі евакуйовані жителі Маріуполя отримують необхідну допомогу.

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