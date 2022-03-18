Хтось скидає бомби на українські міста, розстрілює евакуйованих, формує "Z". Як і в 1930-ті роки, вони несуть відповідальність, навіть якщо отруєні пропагандою, - Кулеба про росіян
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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що за війну Росії проти України також несуть відповідальність росіяни. Оскільки є ті, хто скидає бомби на міста, розстрілює евакуйованих українців і підтримує Володимира Путіна в опитуваннях.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на повідомлення Кулеби в Twitter.
"Деякі хочуть жити в простому світі, де Путін несе повну відповідальність за війну. Реальність така, що хтось дійсно скидає бомби на українські міста, розстрілює евакуйованих, формує "Z", підтримує Путіна в опитуваннях. Як і в 1930 - ті роки, вони несуть відповідальність, навіть якщо отруєні пропагандою", - написав він.
Нагадаємо, радник глави ВП Михайло Подоляк заявив канцлеру Німеччини Олафу Шольцу, що офіційно 71% росіян підтримують війну в Україні.
Вчора Шольц заявив, що росіяни не несуть відповідальності за те, що Путін розв'язав війну проти України і засудив нападки на громадян РФ.