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Окупанти обстрілюють українські позиції під Запоріжжям з мінометів та гелікоптерів, - Арєф'єв

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Окупанти обстрілюють українські позиції під Запоріжжям з мінометів та гелікоптерів, - Арєф'єв
Російські загарбники систематично обстрілюють українські позиції, застосовуючи гелікоптери та міномети.

Про це у Телеграмі повідомив речник голови Запорізької ОВА Іван Арєф’єв, передає Цензор.НЕТ.

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"Триває двадцять третя доба героїчного протистояння підрозділів Сил оборони України на Запорізькому напрямку й Українського народу російському воєнному вторгненню. Стан, положення та характер дій Сил оборони Запорізького краю суттєвих змін протягом останньої доби не зазнали.

Окупанти систематично обстрілюють наші позиції, застосовуючи міномети 120-го та 82-го калібрів, наносячи авіаційні удари парою гелікоптерів Ка-52 та систематичні вогневі удари із артилерії 152-го, 122-го калібру", - сказав Арєф’єв.

Він також прокоментував події, що відбулися у передмісті обласного центру Запоріжжя сьогодні зранку.

"Із реактивних систем залпового вогню "Смерч" російськими окупантами сьогодні, 18 березня, близько 8:00 було здійснено масовий обстріл військового полігону та одного з заводів та кар’єру, що прилягає до нього. Внаслідок чого виникла пожежа на території заводу", - сказав Арєв’єв.

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Масштаби руйнування та втрати встановлюються. На даний час пожежа локалізована та ліквідується силами ДСНС.

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Топ коментарі

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    ЗАПОРІЖЖЯ-СТОЛИЦЮ ВІЛЬНОГО КОЗАЦТВА СМЕРДЮЧІМ ЛАПАТНІКАМ НЕ ВЗЯТИ НІКОЛИ...
  • Verter_98
    Это заголовок инвалид на голову писал.

    Это не Запорожье, а Запорожская обл.

    Ждём инфу про сбитые вертушки и жареных ответным огнём орков. А то совсем обнаглели.
  • Ярослав Шевченко 51a490e4
    Люди ви що з глузду з'їхали?! Смерч то до 80 км, полігон на окраїні, завод та кар'єр, а тут вже паніка Запоріжжя!!!! Вони смерчами та градами довблють Харків даже не перетинаючи границю. Нєхєр розганяти паніку.
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