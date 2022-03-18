Велика Британія відкликала ліцензію пропагандистського каналу Russia Today

Британський регулятор ЗМІ відкликав ліцензію фінансованого Росією телеканалу RT на мовлення у Великій Британії. Рішення ухвалено після розслідування неупередженості його висвітлення вторгнення Росії в Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Reuters.

Регулюючий орган Ofcom зазначив у своїй заяві, що RT не може бути відповідальним мовником.

"Свобода вираження поглядів-це те, що ми люто охороняємо в цій країні, і планка для дій щодо мовних компаній справедливо встановлена дуже високо. Після незалежного процесу регулювання сьогодні ми виявили, що RT не підходить для отримання ліцензії у Великій Британії", - заявила виконавча директорка Ofcom Мелані Доус.

Нині RT не працює у Великій Британії через санкції, запроваджені Європейським Союзом після вторгнення Москви наприкінці минулого місяця.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З федеральних телеканалів РФ почали звільнятися журналісти