Новини • Агресія Росії проти України, Війна

Велика Британія відкликала ліцензію пропагандистського каналу Russia Today

2 22615
Велика Британія відкликала ліцензію пропагандистського каналу Russia Today
Британський регулятор ЗМІ відкликав ліцензію фінансованого Росією телеканалу RT на мовлення у Великій Британії. Рішення ухвалено після розслідування неупередженості його висвітлення вторгнення Росії в Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Reuters.

Регулюючий орган Ofcom зазначив у своїй заяві, що RT не може бути відповідальним мовником.

"Свобода вираження поглядів-це те, що ми люто охороняємо в цій країні, і планка для дій щодо мовних компаній справедливо встановлена дуже високо. Після незалежного процесу регулювання сьогодні ми виявили, що RT не підходить для отримання ліцензії у Великій Британії", - заявила виконавча директорка Ofcom Мелані Доус.

Нині RT не працює у Великій Британії через санкції, запроваджені Європейським Союзом після вторгнення Москви наприкінці минулого місяця.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З федеральних телеканалів РФ почали звільнятися журналісти

Топ коментарі

  • Віталій Байрактар
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    БРИТИ-ВИКИНЬТЕ ВЗАГАЛІ ВСЕ КАЦАПСЬКЕ ЛАЙНО ДАМОЙ ЗАПАРЄБРІК-ПУСТЬ СМЄРДІТ СРЄДІ РАДНИХ БЄРЬОЗОК...
  • Hanka Panyanka
    ну наконец-то..., где они там увидели свободу слова - только лютая рашистская пропаганда
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини