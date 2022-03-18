Пожежу на ринку "Барабашово" у Харкові вдалося локалізувати

Рятувальникам вдалося локалізувати пожежу на найбільшому ринку Європи та врятувати від знищення 10 приватних будинків, що розташовані поряд.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Українську правду", про це розповіли мер Харкова Ігор Терехов та заступник голови Державної служби з надзвичайних ситуацій Роман Примуш у спільному ефірі телеканалів 18 березня.

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"Пожежу на ринку "Барабашово" локалізовано. Крім ринку, у нас і за ніч, і за ранок були влучання по адміністративних житлових будинках. Вже зруйновано у Харкові понад 700 будівель. Обстріли не припиняються. Але попри це Харків був, є і буде українським. Харків тримається. Україна переможе", - сказав Терехов.

Зі свого боку, Роман Примуш зауважив: "Надзвичайно важка ситуація у Харківській області. Майже добу наші пожежники задіяні у ліквідації пожежі на ринку "Барабашово". Це 7000 кв.м. Наразі вдалося локалізувати пожежу, врятувати десять приватних будинків, що розташовані поряд.

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Окупант нехтує Женевською конвенцією. Безпосередньо під час рятувальних робіт обстрілюють рятувальників. Це не поодинокий випадок (на "Барабашово". - Ред.), це відбувається по всій країні. Вже 19 рятувальників загинули під час виконання своїх обов'язків".