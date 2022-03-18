РФ використовує дітей для підтримки власного тероризму, - Центр при РНБО

Росія використовує дітей для акцій на підтримку своїх терористичних дій і не дає їм доступу до правдивої інформації

Про це заявили в Центрі протидії дезінформації при РНБО, передає Цензор.НЕТ.



Росія залучає неповнолітніх і дошкільнят до підтримки тероризму:

Школи примусово влаштовують "акції".

Дітей не допускають до об’єктивної та неупередженої інформації.

Використовують дітей з інтернатів та дитячих будинків, оскільки не буде заперечень від батьків.

"Тож окупант, не знаючи меж своєї нищівної діяльності, тероризує не тільки наших дітей, а й власних", - наголосили в Центрі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Дівчинка на дитячому майданчику біля зруйнованого російськими бомбами будинку. ФОТО ДНЯ

У ЦПД нагадали, що, згідно з Конвенцією ООН про права дитини (1989 р.), діти мають право вільно висловлювати особисту думку, одержувати інформацію відповідно до віку, право на свободу, особисту недоторканність і захист гідності.

"Міжнародна спільнота не має залишатись осторонь від зомбування і використання дітей!" - зазначили в Центрі протидії дезінформації.