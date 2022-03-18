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Нашою "законною ціллю" стануть будь-які вантажі, які, на нашу думку, завозитимуть зброю в Україну, - Лавров

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Нашою "законною ціллю" стануть будь-які вантажі, які, на нашу думку, завозитимуть зброю в Україну, - Лавров
Будь-які вантажі, які надходять в Україну і які Росія розглядатиме як військові, стануть "російськими законними цілями". Яку загрозу для Росії становлять цивільні об'єкти та житлова інфраструктура, які дедалі частіше стають мішенню для військ РФ, Лавров не згадав.

Про це заявив у п'ятницю глава МЗС РФ Сергій Лавров, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".

"Ми дуже чітко дали зрозуміти, що будь-які вантажі, які заїжджатимуть на територію України, які, як ми вважатимемо, перевозять зброю, стануть законною ціллю. Це абсолютно зрозуміло, оскільки ми проводимо операцію, яка має на меті викорінити будь-які загрози щодо РФ, які виходять з української території", - запевняє Лавров.

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Яку загрозу для Росії становлять цивільні об'єкти та житлова інфраструктура, які дедалі частіше стають мішенню для військ РФ, Лавров не згадав.

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Топ коментарі

  • MAKAROV ddf66d11
    Хер тебе на лапоть, лошадь ******
  • andant 1000
    НАТО сказало, що їхньою законною ціллю стане росія, якщо вона троне хоч якісь вантажі, які будуть завозитись в Україну.
  • Rostyslav Komarnytsky
    Лавруша ще не усвідомив, що після цього всього він теж став законною ціллю, як терорист. Особливо після особистого зізнання про Маріупольський драмтеатр.
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