Нашою "законною ціллю" стануть будь-які вантажі, які, на нашу думку, завозитимуть зброю в Україну, - Лавров

Будь-які вантажі, які надходять в Україну і які Росія розглядатиме як військові, стануть "російськими законними цілями". Яку загрозу для Росії становлять цивільні об'єкти та житлова інфраструктура, які дедалі частіше стають мішенню для військ РФ, Лавров не згадав.

Про це заявив у п'ятницю глава МЗС РФ Сергій Лавров, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".

"Ми дуже чітко дали зрозуміти, що будь-які вантажі, які заїжджатимуть на територію України, які, як ми вважатимемо, перевозять зброю, стануть законною ціллю. Це абсолютно зрозуміло, оскільки ми проводимо операцію, яка має на меті викорінити будь-які загрози щодо РФ, які виходять з української території", - запевняє Лавров.

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Яку загрозу для Росії становлять цивільні об'єкти та житлова інфраструктура, які дедалі частіше стають мішенню для військ РФ, Лавров не згадав.