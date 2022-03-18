ГУР МО оприлюднило список російських окупантів з Дагестану, які скоюють воєнні злочини проти мирного населення України
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Головне управління розвідки Міноборони опублікувало список з понад 3,3 тисячі російських окупантів з 136 окремої мотострілецької бригади, що дислокується у м. Буйнакськ Республіки Дагестан.
"Кожен українець повинен знати їхні імена! ГУР МО України здобуло список військовослужбовці 136 окремої мотострілецької бригади, (в/ч 63354) м. Буйнакськ, Республіки Дагестан., що скоюють воєнні злочини проти народу України. Пам'ятайте! За скоєні злочини проти мирного населення України всі воєнні злочинці постануть перед судом і будуть притягнуті до відповідальності", - йдеться у повідомленні ГУР МО, передає Цензор.НЕТ.
Переглянути список можна за посиланням.