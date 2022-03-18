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Війна в Україні йде "абсолютно українським шляхом", але Європа має бути готова до ядерної атаки, - екскомандувач НАТО.

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Війна в Україні йде "абсолютно українським шляхом", але Європа має бути готова до ядерної атаки, - екскомандувач НАТО.
Колишній заступник Верховного головнокомандувача об’єднаними силами НАТО генерал Річард Ширефф заявив, що війна в Україні йде "абсолютно українським шляхом", але Європа повинна бути готова до ядерної атаки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Sky News.

За словами екскомандувача, російські війська продемонстрували "надзвичайну некомпетентність і брак професіоналізму". "Любителі говорять про тактику, а професіонали – про логістику" - зазначив Ширефф.

Моральний дух серед російських військ "абсолютно низький", сказав він.

"Очікувалося, що їх вітатиме натовп з прапорами, а їх зустрічає люта оборона", - сказав колишній командувач.

"Путін не може змиритися з поразкою, і тому в типовому для КДБ стилі, якщо він стикається з проблемами в одному напрямку, він може спричинити ще більші проблеми в іншому. Ми повинні бути насторожі щодо хімічної атаки, потенційно цілком можливе використання тактичної ядерної зброї" - заявив генерал.

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Нагадаємо, генсек НАТО Єнс Столтенберг висловив розуміння щодо розчарування президента Володимира Зеленського і українського народу, але наголосив, що для Альянсу важливо уникнути ескалації.

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Топ коментарі

  • Benjie Lucic 01c9ec1b
    Остаётся только надеяться, что х*йло настолько е*анутое, что само начнет войну с НАТО.
  • Nov
    тогда НАТО может в ответ хоть небо нам закроет
  • Ksenia VB
    Не сподівайтесь. Стрілятись воно ще не думає. Буде тиснути на кнопочку. Я лише сподіваюсь на людей які поруч нього, що вони ще хочуть жити.
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