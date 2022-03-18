Війна в Україні йде "абсолютно українським шляхом", але Європа має бути готова до ядерної атаки, - екскомандувач НАТО.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Sky News.
За словами екскомандувача, російські війська продемонстрували "надзвичайну некомпетентність і брак професіоналізму". "Любителі говорять про тактику, а професіонали – про логістику" - зазначив Ширефф.
Моральний дух серед російських військ "абсолютно низький", сказав він.
"Очікувалося, що їх вітатиме натовп з прапорами, а їх зустрічає люта оборона", - сказав колишній командувач.
"Путін не може змиритися з поразкою, і тому в типовому для КДБ стилі, якщо він стикається з проблемами в одному напрямку, він може спричинити ще більші проблеми в іншому. Ми повинні бути насторожі щодо хімічної атаки, потенційно цілком можливе використання тактичної ядерної зброї" - заявив генерал.
Нагадаємо, генсек НАТО Єнс Столтенберг висловив розуміння щодо розчарування президента Володимира Зеленського і українського народу, але наголосив, що для Альянсу важливо уникнути ескалації.