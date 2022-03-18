Майже всі європейські судді долучаються до допомоги українцям, переказують дуже багато грошей, - голова Верховного Суду Князєв

Верховний Суд отримує численні листи підтримки від різних юридичних і судових європейських організацій, які одностайно засуджують агресію Російської Федерації, підтримують Верховний Суд, Україну й українських громадян.

Про це в інтерв’ю Цензор НЕТ заявив голова Верховного Суду Всеволод Князєв.

"Ми зі свого боку закликаємо їх переказувати гроші на підтримку армії та наших громадян, які залишилися без житла, на гуманітарну допомогу. І вони це роблять, - розповів він. - Я отримую листи від голів верховних судів, майже всі європейські судді долучаються до допомоги українцям, переказують дуже багато грошей".

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Він також повідомив, що серед адвокатів, суддів, прокурорів європейських країн створено спеціальні організації, які зараз розміщують наших громадян на території цих країн.

"Наші колеги також збирають гуманітарну допомогу. В Литві, Латвії, Естонії, Словенії, Словаччині, Польщі, інших країнах. Бронежилети, каски, ліки та інше. Наші судді Верховного Суду зустрічають ці посилки на кордоні й допомагають переправляти в ті регіони, які цього потребують. У нас є судді-жінки, які щоденно займаються цими питаннями. Багато суддів з інших судів також залучені до волонтерської діяльності", - додав Князєв.

Детальніше читайте в інтерв'ю голови Верховного Суду Всеволода Князєва: "На захоплених територіях судді переховуються, бо їм погрожують розправою".