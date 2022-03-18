Кількість тих, хто виїхав з України до ЄС та Молдови, впала на 20%. Дещо збільшився потік тих, хто в'їжджає, – Держприкордонслужба

Державний кордон України до ЄС та Молдови 17 березня перетнули майже 55 тис. осіб, що на 20% менше, ніж днем раніше.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Держприкордонслужби в п'ятницю.

Читайте також: Від початку російського вторгнення до Польщі з України виїхали понад 1,9 млн людей

"Пасажиропотік проти попередньої доби суттєво зменшився. (…) Наразі майже на всіх напрямках немає черг пішоходів і транспортних засобів", – зазначено в повідомленні.

Згідно з ним, на Польщу припало понад 60% тих, хто виїхав, проте це також менше, ніж у всі попередні дні, коли частка Польщі становила 65-69%.

Водночас, за даними Держприкордонслужби, останніми днями дещо збільшився потік тих, хто в'їжджає в Україну. Зокрема, 17 березня їхня кількість перевищила 18 тис., у тому числі громадян України – понад 15 тис., тоді як ще 14 березня ці показники становили відповідно 15 тис. та 13 тис.

"Переважна більшість - чоловіки, які готові зі зброєю в руках захищати Батьківщину. Загалом від початку відкритої збройної агресії в Україну повернулося понад 302 тисячі наших співвітчизників", - зазначило відомство.

Держприкордонслужба нагадала, що всі пункти пропуску на західному кордоні (крім "Дзвінкового") працюють у цілодобовому режимі.

Читайте також: На кордоні з Молдовою у бебібоксі виявили дорослого чоловіка, - Держприкордонслужба. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Вона також повідомила, що минулої доби на західних кордонах було оформлено майже 800 транспортних засобів із гуманітарними вантажами, ця кількість стабільна вже останні кілька днів.

За даними УВКБ ООН на 13:00 16 березня, загалом Україну з початку війни залишило 3,17 млн осіб, з них Польща прийняла 1,92 млн, Румунія та Молдова – 571,01 тис., Угорщина – 282,61 тис., Словаччина – 228,84 тис.