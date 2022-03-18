Сухачов просить Кабмін виплачувати 30 тис.грн премії співробітникам ДБР на час воєнного стану

Керівник ДБР Олексій Сухачов звернувся до прем’єра Дениса Шмигаля з проханням про додаткову винагороду у розмірі 30 тисяч гривень для рядових і начальників ДБР на час воєнного стану.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у листі Сухачова на ім’я Шмигаля, що є у розпорядженні "Української правди".

"Прошу доповнити перелік суб'єктів, яким може виплачуватись додаткова винагорода згідно із постановою Кабінету міністрів України від 28.02.2022 номер 168 "Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їхнім сім'ям під час дії воєнного стану", особами рядового і начальницького складу Державного бюро розслідувань", - сказано у листі.

Відповідно до положень цієї постанови Кабміну, додаткова винагорода має розмір у 30 тисяч гривень щомісячно. І виплачується вона військовослужбовцям ЗСУ, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, головного управління розвідки Міністерства оборони, Нацгвардії, Державної прикордонної служби, УДО, Держспецзв'язку та захисту інформації, Державної спеціальної служби транспорту, військовим прокурорам ОГП, ДСНС, співробітникам служби Судової охорони, особам начальницького складу управління спеціальних операцій НАБУ та поліцейським.

Сухачов посилається на низку законів та зазначає, що на співробітників ДБР мають поширюватись умови забезпечення такі, як у працівників Національної поліції.

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"Українська правда" поцікавилась зарплатами в ДБР. Так, за даними джерел в уповноважених органах, заробітна плата слідчих та оперуповноважених ДБР становить близько 60 тисяч гривень, заступників директора – близько 80, а директора – більше 100 тисяч гривень.

При цьому, за даними співрозмовників "Української правди" в Державному бюро розслідувань, на час воєнного стану їх перевели здебільшого у західні області країни. Зокрема головне слідче управління, за винятком окремих відділів, переведене до Львівської та Івано-Франківської областей.