Упродовж години Путін проведе оперативну нараду з членами Радбезу, - Пєсков

Президент РФ Володимир Путін у п'ятницю проведе оперативну нараду з постійними членами Ради безпеки РФ

Про це повідомив його речник Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".

"Упродовж години президент проведе оперативну нараду з постійними членами Ради безпеки", - сказав Пєсков журналістам.

"Або він сам, або ми повідомимо вам теми, які стосуватимуться цього заходу", - додав представник Кремля.

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