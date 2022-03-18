Упродовж години Путін проведе оперативну нараду з членами Радбезу, - Пєсков
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Президент РФ Володимир Путін у п'ятницю проведе оперативну нараду з постійними членами Ради безпеки РФ
Про це повідомив його речник Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".
"Упродовж години президент проведе оперативну нараду з постійними членами Ради безпеки", - сказав Пєсков журналістам.
"Або він сам, або ми повідомимо вам теми, які стосуватимуться цього заходу", - додав представник Кремля.