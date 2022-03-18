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Упродовж години Путін проведе оперативну нараду з членами Радбезу, - Пєсков

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Упродовж години Путін проведе оперативну нараду з членами Радбезу, - Пєсков
Президент РФ Володимир Путін у п'ятницю проведе оперативну нараду з постійними членами Ради безпеки РФ

Про це повідомив його речник Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".

"Упродовж години президент проведе оперативну нараду з постійними членами Ради безпеки", - сказав Пєсков журналістам.

"Або він сам, або ми повідомимо вам теми, які стосуватимуться цього заходу", - додав представник Кремля.

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Топ коментарі

  • Перехватчик
  • Перехватчик
    Сталкер


    @ValBodin

    ·
    16 ч



    Почитал комменты россиян под мега толерантным обращением к этим идиотам Арнольда Шварценеггера.
    Буду краток. Эту биомассу не вылечить даже электричеством.
  • Александр Петров fb6b30c7
    Наверно ЯО будет грозит. Больше аргументов у него не осталось
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